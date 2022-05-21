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Мешканець Львівщини отримав 80% опіків тіла від вибуху каністри з бензином

Ольга Денисяка

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В опіковий центр лікарні Св. Луки Першого медоб’єднання Львова госпіталізували 35-річного чоловіка, який остраждав від вибуху каністри з бензином. Він отримав опіки 80% тіла. Про це йдеться у Facebook Першого медоб’єднання Львова.

У лікарні розповідають, що пацієнт зберігав пальне у старій каністрі, яка, як виявилось, протікала. Вибух спричинив звичайний недопалок сигарети. На щастя, поруч були рідні, які вчасно загасили вогонь. Тим самим зберегли життя чоловіку.

Пацієнт уже переніс три операції і стан його критичний, але стабільний. За його життя борються медики, використовуючи найсучасніші методи лікування важких опіків. Зокрема, спеціальне штучне покриття супратель для лікування глибоких опіків, що сприяє швидкому загоєнню ран.

«Попереду у чоловіка ще кілька операцій та важка реабілітація. І хоча зараз все його тіло вкрите пов’язками він не втрачає віри у те, що все буде добре.  Пацієнту бажаємо швидшого одужання і закликаємо у сьогоднішній ситуації з пальним бути максимально обережними і не нехтувати правилами безпеки», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що лікарні Св. Луки – це колишня 8-ма Міська клінічна лікарня Львова.

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