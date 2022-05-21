Колишній український військовий виграв позов проти РФ

Колишній військовий Володимир Фоміцький, якого росіяни 2014 року взяли в полон у «Іловайському котлі» виграв суд проти Росії. Про це пише Радіо Свобода.

Так, адвокат бійця Дмитро Чернеш заявив, що Довгинцівський районний суд Кривого Рогу задовільнив позов проти Росії. тепер Фоміцький має отримати мільйон гривень компенсації за моральну шкоду. Ці кошти будуть стягнені з Росії та акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (колишнього «Сбербанку»).

«Тепер будем реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світ», – зауважив адвокат.