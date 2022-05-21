До Львова евакуювали українців у важкому стані

До Львова прибув потяг з евакуйованими з Дніпропетровської та Донецької областей. Серед них є люди у важкому стані. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Так, евакуаційним потягом до Львова привезли ще 20 людей, які постраждали від російських окупантів. Більшість з них у стані середньої важкості після мінно-вибухових травм. Однак п‘ятеро перебувають у важкому стані.