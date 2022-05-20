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ЗСУ показали, як знищують десятки одиниць російської техніки

Наталя Дуляба

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Українські захисники успішно знищили близько 70 одиниць військової техніки росіян на одній локації. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Збройні Сили України продовжують «полювання» на російських окупантів та їхні місця дислокації. Нещодавно артилерія Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ успішно ліквідувала близько семи десятків ворожої техніки.

«Воїни-артилеристи спалили 10 танків, 8 бронемашин, 4 одиниці інженерної техніки та близько 30 автомобілів», – вказано у повідомленні.

Українські військові опублікували відео того, як саме пройшла ця операція. Серед клубів чорного диму і техніки, що горить, також можна помітити, як втікають російські солдати.

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