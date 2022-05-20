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Війська рф обстріляли Харківщину: семеро поранених

Наталя Дуляба

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Внаслідок ракетного удару росіян 20 травня по місту Лозова на Харківщині поранено щонайменше сімох людей, серед них – дитина. Про це пише Суспільне у своєму Telegram.

Відомо, що російська ракета влучила в одну з будівель орієнтовно о 15:00 год. Наразі відомо про сімох постраждалих.

«Щонайменше семеро людей, серед яких – 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині», – вказано у повідомленні.

Згодом президент України Володимир Зеленський уточнив, що росіяни вдарили ракетою по нещодавно відреконструйованому будинку культури.

«Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість», – підкреслив глава держави.

На місці працюють рятувальники, які гасять пожежу і розбирають завали.

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