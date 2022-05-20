ОСТАННІ НОВИНИ

російські пропагандисти змінюють риторику, щоб виправдати військові невдачі

Наталя Дуляба

|

Для виправдання військових невдач пропагандисти кремля змінюють риторику та пояснюють «стратегічним задумом» відмову від просування російських військ углиб території України. Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації при РНБО у Facebook.

Так, кілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України – це «стратегічний задум» військово-політичного керівництва рф для затягування бойових дій до настання холодної пори року.

«Обґрунтовують таку «стратегію» пропагандисти таким чином: з настанням холодів, не зважаючи на ситуацію в Україні, колективний Захід буде змушений погодитись із російським газовим ультиматумом на будь-яких умовах. Та насправді подібними маніпуляціями російські пропагандисти намагаються маскувати воєнні поразки власних військових», – вказано у повідомленні.

Наостанок фахівці РНБО наводять оцінку армії рф, яку надав генерал армії США Бен Ходжес: «Із такими боями, втратами… під кінець літа… російські сили занепадуть, а Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів