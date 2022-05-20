російські пропагандисти змінюють риторику, щоб виправдати військові невдачі

Для виправдання військових невдач пропагандисти кремля змінюють риторику та пояснюють «стратегічним задумом» відмову від просування російських військ углиб території України. Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації при РНБО у Facebook.

Так, кілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України – це «стратегічний задум» військово-політичного керівництва рф для затягування бойових дій до настання холодної пори року.

«Обґрунтовують таку «стратегію» пропагандисти таким чином: з настанням холодів, не зважаючи на ситуацію в Україні, колективний Захід буде змушений погодитись із російським газовим ультиматумом на будь-яких умовах. Та насправді подібними маніпуляціями російські пропагандисти намагаються маскувати воєнні поразки власних військових», – вказано у повідомленні.

Наостанок фахівці РНБО наводять оцінку армії рф, яку надав генерал армії США Бен Ходжес: «Із такими боями, втратами… під кінець літа… російські сили занепадуть, а Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу».

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