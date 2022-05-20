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Ракетний удар по Одещині: росіяни знищили пляжний туалет

Наталя Дуляба

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Внаслідок ракетного удару по Одеській області 20 травня росіяни знищили пляжну вбиральню. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

За даними українських військових, до удару по Одещині застосували ворожу авіацію. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, втім росіяни знищили «стратегічно важливий об’єкт» – громадську вбиральню на пляжі.

«Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися “замочити в сортирі” осередок нацизму – зруйновано пляжну вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема», – зі сарказмом кажуть у командуванні «Південь».

Зазначимо, що владімір путін, будучи ще прем’єр-міністром рф, у 1999 році публічно заявив про те, що росія «буде мочити терористів у сортирі». Так він висловився щодо бомбардування російською авіацією Грозного у часи Другої чеченської війни.

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