Економіка росії продовжує занепадати під впливом санкцій, – розвідка

Під впливом міжнародних санкцій економіка російської федерації продовжує руйнуватись, незважаючи на спроби кремля запевнити росіян, що «все йде за планом». Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Так, заяви москви про фінансове зростання рф, покращення добробуту росіян протирічать прогнозам їхнього ж міністерства економіки. Воно оцінило спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8%.

За найоптимістичнішими для країни-агресора сценаріями, видобуток нафти знизиться на 9,3%, газу – на 5,5%. Також на 20% скоротиться експорт нафтопродуктів та на 10% – експорт газу.

«Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу відмовляється виконувати функції довірчого управителя цих паперів. Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків, закривши їм кореспондентські рахунки. Такі дії можуть спричинити проблеми при переказах росіянами коштів за кордон. Раніше схоже рішення ухвалила група Raiffeisen. Французька група Societe Generale завершила операцію з продажу Росбанку та всіх своїх російських активів», – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, після введення санкцій різко скоротилося надходження до росії китайських технологій: постачання ноутбуків з Китаю в березні впало порівняно з лютим на 40%; імпорт смартфонів скоротився на 2/3; імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%.

Військове вторгнення в Україну не минуло безслідно і для малого бізнесу рф, адже у березні-квітні в росії зареєстрували понад 60 тисяч справ про банкрутство.

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