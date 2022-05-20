Директора компанії з орбіти Дубневичів звинуватили у крадіжці 5 млн грн

Директора львівської компанії «Білдерпоінт» Вадима Бабича підозрюють у присвоєнні 5 млн грн. Підозру вручила Рівненська обласна прокуратура. Про це пишуть Наші гроші.Львів.

Крадіжка відбулась ще у 2017 році під час ремонту автомобільної дороги у Костопільському районі (Рівненська область). Компанія отримала 10 млн грн авансу на поточний середній ремонт траси, однак, як встановило слідство, виконала робіт лише трохи більше, ніж на 5 млн грн. Інші 5 млн грн директор компанії «Білдерпоінт» привласнив. Пізніше ці гроші він перерахував на рахунки трьох фірм.

За даними системи закупівель Prozorro, загальна сума контракту на ремонт цієї дороги становила майже 79,98 млн грн. «Білдерпоінту» перерахували 10 млн грн авансом, але за рік розірвали контракт через те, що компанія не виконувала вчасно роботи.

Підозру повідомили за двома статтями: привласнення майна в особливо великих розмірах та його легалізація (відмивання). За це Вадиму Бабичу загрожує до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади.

Також за даними Youcontrol, фірма виступає боржником у цілій низці виконавчих проваджень. Зокрема грошові претензії до компанії є у Львівського облавтодору, Городоцької міської ради та податкової інспекції.

Зв’язок із Дубневичами

ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» належить дружині директора фірми Марії Бабич. Але ця компанія пов’язана з відомими львівськими бізнесменами та політиками братами Дубневичами. Нагадаємо, сьогодні Богдан Дубневич є головою Солонківської ОТГ, а Ярослав Дубневич – народний депутат.

Належність компанії «Білдерпоінт» до орбіти Дубневичів простежується через інші компанії. Зокрема, підозрюваний Вадим Бабич був першим засновником ПП «ДАКО Плюс», фірми що неодноразово змінювала засновників і завжди це були люди пов’язані з Дубневичами. Зрештою, у травні 2020 року АМКУ оштрафував «Білдерпоінт» і ПП «Дако плюс» за змову на торгах. Фірми навіть використовували однаковий номер телефону.

Інші кримінальні справи

Також «Білдерпоінт» фігурував у інших кримінальних справах пов’язаних із розкраданням коштів. Фірма виконувала капітальний ремонт вул. Пилипа Орлика в Дрогобичі. За версією слідства, безпідставно завищила вартість асфальтобетону на 170 тис. грн.

В документах було зазначено, що асфальтобетонну суміш возять зі Львова, але насправді – з Дрогобича. Слідчі підозрювали, що компанія надала неправдиві документи про транспортування та видаткові накладні. На жаль, через закритий на час війни судовий реєстр, неможливо дізнатись, на якому етапі розгляду перебуває ця справа.

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