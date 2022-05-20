Бійці ООС знищили позицію росіян

Бійці Сил спеціальних операцій України знищили групу російських протитанкістів разом із боєкомплектом. Про це йдеться у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
У командуванні розповідають, що на одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом.
Напрямок та час події поки не розголошують.
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Ольга Денисяка