Бійці ООС знищили позицію росіян

Бійці Сил спеціальних операцій України знищили групу російських протитанкістів разом із боєкомплектом. Про це йдеться у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

У командуванні розповідають, що на одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом.

Напрямок та час події поки не розголошують.

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