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ЗСУ знищили російську станцію радіоперешкод

Наталя Дуляба

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Українські артилеристи успішно зруйнували російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель», яку окупанти заховали й старанно охороняли. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Завдяки станції Р-330Ж «Житель» російські вояки виявляли і блокували радіосигнали, супутниковий і стільниковий зв’язки. Цей комплекс окупанти завбачливо заховали серед будівель та охороняли кількома бойовими броньованими машинами й танком, однак це їм не допомогло.

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ спільно зі Сухопутними військами ЗСУ знищили цю ворожу техніку.

Довідково: російська автоматизована станція постановки перешкод Р-330Ж «Житель» призначений для виявлення, пеленгування та аналізу сигналів джерел радіовипромінювання у діапазоні частот 100–2000 МГц.

Також вона здатна створювати радіоперешкоди системам супутникового зв’язку, навігаційної апаратури та базових станцій стільникової системи зв’язку GSM-900/1800 у радіусі 20-30 км.

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