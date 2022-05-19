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ЗСУ відбили 14 атак окупантів та знищили ще 8 танків

Андрій Котенський

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Угруповання Об’єднаних сил повідомляє, що на Донецькому і Луганському напрямках відбили за день відбили 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли близько 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 40 цивільних об’єктів з них: 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 8 мирних мешканців, ще 9 отримали поранення. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші воїни продовжують завдавати  рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 8 танків;
  • 14 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

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