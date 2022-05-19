Збитий на Харківщині російський Су-34: пілоти катапультувались

18 травня українські військові збили у Харківській області ворожий винищувач Су-34, пілотам вдалось катапультуватись. Про це свідчить радіоперехоплення росіян, яке опублікувало командування Повітряних сил ЗСУ.

Російський бомбардувальник-винищувач Су-34 у небі над Харківщиною 18 травня збили бійці 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Згодом українські військові отримали радіоперехоплення, під час якого пілоти кажуть, що в літаку загорівся двигун. Їм вдалося катапультуватись.

Загалом 18 травня ударна авіація Повітряних сил України під прикриттям винищувачів знищила близько 20 броньованих машин росіян, живу силу та боєприпаси. Також підрозділ зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищив крилату ракету.

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