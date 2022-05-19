Валерій Залужний: «Нам вдалося відібрати у росії стратегічну ініціативу»

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний під час засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів про український народ, що платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір та найбільшу безпекову кризу у Європі з часів Другої світової війни:

«Війна з 2014-го року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен вбитий солдат, кожна покалічена доля були для нас наукою. Ми усвідомлювали, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалися до неї.

Ми чітко розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва.

Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку.

Якби були живі наші діди, які воювали в Другу світову війну, побачивши те, що відбувається в Україні, вони б заплакали. Методи нацистів не змінилися. Це тотальне знищення цивільних об’єктів, вбивства мирних людей, це гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів. Противник чудово розумів і розуміє, що він коїть. Перехоплення розмов російського військового командування підтверджують, що вони робили все це свідомо. Увесь світ знає, що таке Буча, Гостомель, Бородянка. Це величезне горе у ХХІ столітті в самому центрі Європи.

Не міг не згадати про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання противника і дали нам можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.

Агресор продовжує завдання ракетних ударів високоточною зброєю в глибині нашої території. Ми знищили флагманський крейсер «Москва», нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ. Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону.

Зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО.

Дякую партнерам за надану допомогу, завдяки якій ми впевнено ведемо боротьбу і неодмінно здобудемо Перемогу».

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