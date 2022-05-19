Ухилянтам із Вінниччини вручили повістки

На Вінниччині двом чоловікам призовного віку, які намагалися підкупити прикордонників і виїхати з України, у суді вручили повістки. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

Йдеться про двох жителів Вінниччини, які підлягають мобілізації під час воєнного стану. Слідство довело, що вони наприкінці березня 2022 року намагались нелегально виїхати з України і за це пропонували прикордоннику 3000 євро хабара.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження (ч.1 ст.369 ККУ).

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав їх винними та оштрафував. Суму штрафу у Генпрокуратурі не уточняють, втім кажуть, що 3000 євро суд конфіскував у дохід держави. Ці кошти підуть на потреби Збройних Сил України.

Крім того, обом засудженим вручили повістки про виклик до військкомату. Там мають вирішити питання про призов їх на військову службу за мобілізацією.

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