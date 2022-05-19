Росіяни знову обстрілюють Харків, є поранені цивільні

Зранку 19 травня російські окупанти знову обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок нічних обстрілів Харківського району є поранені цивільні. Про це у Facebook повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його інформацією, снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також обстріляне село Циркуни Харківського району. Пошкоджені два приватні домоволодіння. Вночі госпіталізували 63-річну жінку, яка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – троє цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки – троє постраждалих.

«На Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат. В Ізюмському напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відступити», – йдеться в повідомленні.

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