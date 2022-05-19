росіяни продовжують стріляти собі по ногах, аби живими повернутися з війни, – СБУ

Практика стріляти собі по ногах набула такого поширення у російських окупантів, що вони діляться цим «лайфхаком виживання» один з одним. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила й опублікувала СБУ.
Вояка рф нарікає на те, як важко йому в Україні, що в боях щодня гинуть російські солдати, а керівництво не надсилає підкріплення.
«Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днём», – каже рашист своєму товаришу та жаліється, що немає ніякого підкріплення.
Тому окупанти, здається, вигадали специфічний «лайфхак», як би втекти з війни додому.
«Да вы там это…. подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите», – радить друг.
Таким чином, кажуть в СБУ, росіяни імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в рф.
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Наталя Дуляба