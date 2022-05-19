На війні загинув військовий із Борислава

У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув 32-річний бориславець Юрій Багній. Про це йдеться на сторінці Бориславської міськради у Facebook.

Юрій Багній загинув 15 травня поблизу села Трипілля Донецької області, захищаючи Україну від російських окупантів. Він був водієм 2 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 1-ої десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону.

У п’ятницю, 20 травня, тіло Героя привезуть до Борислава. Про час і місце зустрічі повідомлять додатково.

Зазначимо, що Юрій Багній був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2015-2016 роках. 7 жовтня йому мало би виповнитись 33 роки.

Вічна і світла пам’ять! Герої не вмирають!

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