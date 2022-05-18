ЗСУ знищили ще 11 безпілотників та 4 ракети ворога

У вівторок, 17 травня, українські захисники збили 15 повітряних цілей російських окупантів: 11 безпілотників та 4 крилаті ракети. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що 17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Водночас протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

11 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.