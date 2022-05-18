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Сумщину продовжують обстрілювати з території рф

Ольга Денисяка

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Російські війська зі своєї території знову обстрілюють Сумщину з артилерії та мінометів. Про це повідомив у Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За інформацією голови ОВА, українські захисники відбили атаку ворога і постраждалих внаслідок обстрілів немає

«Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно. З вечора розпочався обстріл з артилерії та мінометів з російської сторони по території Сумського району. Ми відбили атаку ворога вогнем у відповідь! З нашої сторони постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Згодом зранку 18 травня росіяни зі своєї території обстріляли село Дмитрівка, Охтирського району. Постраждалих немає, але було влучання у приватний будинок мирних жителів.

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