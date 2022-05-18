Росіяни обстріляли Миколаїв, є постраждалий

Зранку 18 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному житловому секторі, одна людина отримала осколкові поранення. Про це йдеться у Facebook ДСНС у Миколаївській області.

У повідомленні йдеться, що після ворожого ракетеого удару, сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі Миколаєва.

Рятувальники загасили займання на площі 50 кв. м. Наразі відомо про одного постраждалого, що отримав осколкові поранення.

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