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Окупанти розстрілюють цивільних, які хочуть утікти на підконтрольну Україні територію

Анастасія Диняк

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Російські військові вихваляються тим, що без вагань розстрілюють українців, які намагаються втікти з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у СБУ.

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з дружиною. Підрозділ окупанта наразі знаходиться на сході України. Чоловік вихваляється дружині, що розстрілює мирне населення, яке намагається врятуватися.

«Їм зараз діватися немає куди, вони вночі намагаються пройти. Ми їх ху**имо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – вже виїхав. Так що ми х**ачимо і по**р», – розповідає росіянин.

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