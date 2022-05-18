Окупанти розстрілюють цивільних, які хочуть утікти на підконтрольну Україні територію

Російські військові вихваляються тим, що без вагань розстрілюють українців, які намагаються втікти з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у СБУ.

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з дружиною. Підрозділ окупанта наразі знаходиться на сході України. Чоловік вихваляється дружині, що розстрілює мирне населення, яке намагається врятуватися.

«Їм зараз діватися немає куди, вони вночі намагаються пройти. Ми їх ху**имо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – вже виїхав. Так що ми х**ачимо і по**р», – розповідає росіянин.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>