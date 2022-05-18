Окупанти розстрілюють цивільних, які хочуть утікти на підконтрольну Україні територію

Російські військові вихваляються тим, що без вагань розстрілюють українців, які намагаються втікти з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у СБУ.
Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з дружиною. Підрозділ окупанта наразі знаходиться на сході України. Чоловік вихваляється дружині, що розстрілює мирне населення, яке намагається врятуватися.
«Їм зараз діватися немає куди, вони вночі намагаються пройти. Ми їх ху**имо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – вже виїхав. Так що ми х**ачимо і по**р», – розповідає росіянин.
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Анастасія Диняк