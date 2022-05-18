На Донеччині росіяни обстріляли школу фосфорними боєприпасами

Росіяни знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1. Обстріляли школу забороненими фосфорними боєприпасами. Про це повідомив в Телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У повідомленні йдеться, що вночі 18 травня російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Навчальний заклад згорів вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих, оскільки у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

Голова Донецької ОВА наголосив, що в школі не перебували, ні військовослужбовці, ні віськова техніка.

«До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни. У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру», – повідомив Павло Кириленко.

Також Павло Кириленко зазначив, що загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.

Зазначимо, Женевська конвенція забороняє застосовувати зброю, що містить білий фосфор, проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених територій.

Крім прямих поранень від уламків, такі боєприпаси можуть спричинити опіки, а також нашкодити здоров’ю через вдихання отруйних парів фосфору.

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