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Єврокомісія планує виділити Україні до 9 млрд євро

Ольга Денисяка

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Європейська комісія запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу в сумі до 9 мільярдів євро. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Європейська правда.

«Ми пропонуємо поповнити значну короткострокову допомогу, надану до цього моменту, новою винятковою макрофінансовою допомогою для України в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році», – йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії також заявила, що ЄС несе відповідальність у керівництві зусиллями з відновлення України і принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції з реформами.

«Це має бути розрахований на майбутнє план, який повністю відображатиме потреби, визначені Україною. План стосуватиметься ключових реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової влади. І це має бути міцно закріплено в зеленому та цифровому переході та фундаментальних європейських цінностях», – сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що ​​ЄС пропонує платформу реконструкції як частину цього плану, який спільно очолюють Україна та Єврокомісія та об’єднує країни-члени ЄС, інших двосторонніх або міжнародних донорів, міжнародні фінансові установи та інших однодумців.

«Метою цієї платформи було б узгодити напрямок руху та забезпечити максимальну синергію всіх зусиль. Ці інвестиції допоможуть Україні вийти сильнішою та стійкішою після спустошення, спричиненого путінськими солдатами», – сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля наближення до ЄС і майбутнього вступу країни в Євросоюз.

Згідно з проєктом документа, відбудова зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років, а кошти, виділені на відновлення, будуть пов’язані із суворими умовами, такими як боротьба з корупцією та зусилля українського уряду щодо проведення реформ. За планом, реформи мають наблизити Україну до ЄС.

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