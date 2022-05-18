Бійцям з «ЛНР» діагностують хвороби, щоб не платити компенсацію

Влада так званої «ЛНР» не виплачує компенсацію військовим. Для цього їм діагностують остеохондроз та виразку. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, в незаконній «ЛНР» сім’ям загиблих та поранених бійців не виплачують обіцяну компенсацію. Військові після лікування поранень та контузій отримують виписки в яких зазначено «остеохондроз», «виразка» або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.

«Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення «ЛНР» навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 16 та 17 травня в Луганську відбулися протести. Родичі бійців вимагали повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників склала близько 700 осіб.