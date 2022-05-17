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ЗСУ знищили майже 28 тисяч російських військових

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 27 900 військових, 201 літак та 167 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 17 травня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 27 900 осіб,

танків ‒ 1 235 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 009 од,

артилерійських систем – 578 од,

РСЗВ ‒ 198 од,

засоби ППО ‒ 90 од,

літаків – 201 од,

гелікоптерів – 167 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 109 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 436,

Крилаті ракети – 97;

Спеціальна техніка ‒ 43.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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