ЗСУ знищили майже 28 тисяч російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 27 900 військових, 201 літак та 167 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 17 травня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 27 900 осіб,
танків ‒ 1 235 од,
бойових броньованих машин ‒ 3 009 од,
артилерійських систем – 578 од,
РСЗВ ‒ 198 од,
засоби ППО ‒ 90 од,
літаків – 201 од,
гелікоптерів – 167 од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 109 од,
кораблі /катери ‒ 13 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 436,
Крилаті ракети – 97;
Спеціальна техніка ‒ 43.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк