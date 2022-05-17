Українські військові відбили 12 атак ворога на Донбасі

Протягом доби 17 травня українські захисники відбили у зоні ООС 12 атак окупантів і знищили низку ворожої техніки. Про це йдеться на сторінці Угруповання об’єднаних сил у Facebook.

Станом на 21:00 год. вівторка, 17 травня, російські окупанти продовжують наступ уздовж усієї смуги оборони у Донецькій і Луганській областях. Загалом українські військові успішно відбили 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої.

«Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби, що минає, росіяни обстріляли на Донбасі 45 населених пунктів, зруйнували і пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку.

В результаті цих обстрілів загинули 8 мирних мешканців, ще 4 осіб отримали поранення. Серед поранених – 8-річна дитина.

Українські захисники продовжують завдавати втрат загарбникам, загалом за добу вони знищили:

3 танки;

3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ);

6 одиниць бойової броньованої техніки;

7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотників «Орлан-10» та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу ZALA.

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