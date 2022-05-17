Травневі квіти

Травень у розпалі, а це означає, що квіти розквітають скрізь, куди не глянь. Навесні можна знайти будь-які квіти для вашого будинку чи офісу, що додадуть ідеальні колірні акценти та приємний аромат.

Бутік Dicentra не тільки пропонує своїм клієнтам зручну послугу «Доставка квітів Львів», але й ділиться чудовими порадами щодо вибору популярних травневих квітів, які також можна придбати у Dicentra.

Поради від Dicentra:

Хризантеми

Якщо ви шукаєте ніжні відтінки весняних кольорів, розгляньте хризантеми. З шарами маленьких пелюсток, ці веселі квіти доступні в червоному, оранжевому, білому, рожевому та жовтому кольорах, а також в деяких пастельних відтінках. Ці квіти є ідеальним символом щастя та невинності.

«Букет 31 Хризантема мікс» від Dicentra складається з білої хризантеми ромашки, жовтих троянд, фіолетової еустоми та ірису, створюючи барвистий ансамбль, який запрошує у теплу погоду.

Троянди

Троянди очолюють список квіток весни. Ці яскраві квіти виглядають ніжними, але мають ароматний ефект. Троянди Львів доступні у відтінках рожевого, білого, червоного. Ці квіти для травня стануть чудовим доповненням до весняних букетів, додаючи рухи та кольори.

Тюльпани

Важко вигадати квіти, які є більш типовими прикладами весни, ніж тюльпани. Ці красиві квіти доступні з березня та бувають різних кольорів. Їх вид відрізняється пелюстками у формі келиха та товстими стеблами. У той же час різноманіттям кольорів тюльпанів можна передати символічне повідомлення.

Жовті тюльпани – символізують багатство, бадьорість, радість;

Червоні тюльпани – асоціюються з любов’ю;

Фіолетові тюльпани – пов’язані з владою;

Білі тюльпани – є ідеальним виразом безтурботної любові, або примирення.

Виберіть букет тюльпанів на основі повідомлення, яке ви хочете передати.

Для яскравого дизайну, який висловлює кілька почуттів одночасно, зверніть увагу на «Букет 35 Тюльпанів мікс» від Dicentra. Ця композиція з блискучими жовтими, червоними, білими, рожевими квітами у простій білій упаковці. Якщо ви шукаєте більш безтурботний варіант, «Букет 51 Рожево-білий тюльпан» від салону Dicentra стане доповненням до першої композиції в ніжних тонах.

Гвоздики

Гвоздики – це квіти на всі випадки життя, які додають текстуру та колір букетам. Більш того, ці квіти бувають як яскравих, так і ніжних відтінків, що робить їх ідеальним доповненням до будь-якої композиції. Кожен відтінок представляє певний тип любові:

білі гвоздики символізують удачу;

рожеві гвоздики представляють материнську любов;

червоні гвоздики втілюють глибоке кохання.

Принесіть ці вражаючі квіти у свій будинок із композицією «Коробка 414» від Dicentra. Ця насичена композиція включає яскраво-рожеві, ніжно-рожеві, білі квіти та зелень, поміщені у класичну фіолетову капелюшну коробку.

Незалежно від того, якій квітці ви надаєте перевагу, соковита композиція допоможе вам правильно відсвяткувати цю весну. Ви також можете відправити букет коханій людині та принести в її життя радість відповідно до сезону. І пам’ятайте, що немає нічого кращого, ніж отримати доставку квітів від коханої людини!

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