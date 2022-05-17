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Російським окупантам довелося відступати на Луганщині

Анастасія Диняк

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Українські військові зірвали окупантам штурм Сиротиного та Гірського на Луганщині і змусили ворога відступити. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, ЗСУ розбили ворожі підрозділи, які намагалися штурмувати Гірську громаду та Сиротинне, що поблизу Сєвєродонецьку. За словами Гайдая, втрати ворога – чисельні.

Загалом у понеділок, 16 травня, На Луганщині відбили 11 ворожих атак. Українські бійці знищили зенітний ракетний комплекс «Тор», п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль.

Окрім того, підрозділи ППО збили ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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