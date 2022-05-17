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Рашисти вихваляються катуваннями військовополонених, – перехоплення СБУ

Андрій Котенський

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Служба безпеки України отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині. Вони вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

«Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить», – розказує своєму батьку окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині.

Він захоплено розповідає, що окупанти «артой накрыли» мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством: «Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь».

Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він радіє, що виховав ката, який у будь-яку хвилину може отримати місце у рефрижераторі з «вантажем-200».

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