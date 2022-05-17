На Чернігівщині унаслідок ворожих обстрілів загинули цивільні

У вівторок, 17 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна, що на Чернігівщині. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Так, у Десні працюють рятувальники та правоохоронці. Наразі про кількість загиблих та поранених невідомо, деталі обіцяють оприлюднити згодом.

«Це ще раз свідчить про те, що я кажу постійно: війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому звертаюсь до всіх мешканців Чернігівської області: будьте пильними, обачними і звертайте увагу на всі відповідні сигнали, які оголошують повітряну тривогу», – йдеться в повідомленні.