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На Чернігівщині унаслідок ворожих обстрілів загинули цивільні

Анастасія Диняк

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У вівторок, 17 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна, що на Чернігівщині. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Так, у Десні працюють рятувальники та правоохоронці. Наразі про кількість загиблих та поранених невідомо, деталі обіцяють оприлюднити згодом.

«Це ще раз свідчить про те, що я кажу постійно: війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому звертаюсь до всіх мешканців Чернігівської області: будьте пильними, обачними і звертайте увагу на всі відповідні сигнали, які оголошують повітряну тривогу», – йдеться в повідомленні.

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