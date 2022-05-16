З червня знову курсуватиме потяг Львів – Чернівці

З 1 червня «Укрзалізниця» повертає поїзд №816/815 «Прикарпатський експрес» сполученням Львів – Чернівці. Про це йдеться у Facebook перевізника.

Потяг вирушатиме зі Львова о 07:45 год. та прибуватиме в Чернівці о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення буде о 15:30 год, а прибуття до Львова о 21:15 год.

Поїз курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин. Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.

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