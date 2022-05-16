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Втрати росії: 27 700 військових, 200 літаків і 165 вертольотів

Наталя Дуляба

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На війні проти України російська федерація позбулася вже 27 700 своїх військових, 1228 танків, 200 літаків, 165 гелікоптерів та низки іншої техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 16 травня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – близько  27 700 осіб ліквідовано (+300);
  • танків ‒ 1228 одиниць (+8);
  • бойових броньованих машин  ‒ 2974 одиниці (+16);
  • артилерійських систем – 577 одиниць (+22);
  • РСЗВ – 195 одиниць (+0);
  • засоби ППО – 89 одиниць (+0);
  • літаків – 200 одиниць (+0);
  • гелікоптерів – 165 одиниць (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць (+11);
  • крилаті ракети – 97 одиниць (+2),
  • кораблі /катери – 13 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 одиниця (+14),
  • спеціальна техніка – 42 одиниці (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Всі дані уточнюються.

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