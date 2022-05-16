Втрати росії: 27 700 військових, 200 літаків і 165 вертольотів

На війні проти України російська федерація позбулася вже 27 700 своїх військових, 1228 танків, 200 літаків, 165 гелікоптерів та низки іншої техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 16 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300);

танків ‒ 1228 одиниць (+8);

бойових броньованих машин ‒ 2974 одиниці (+16);

артилерійських систем – 577 одиниць (+22);

РСЗВ – 195 одиниць (+0);

засоби ППО – 89 одиниць (+0);

літаків – 200 одиниць (+0);

гелікоптерів – 165 одиниць (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць (+11);

крилаті ракети – 97 одиниць (+2),

кораблі /катери – 13 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 одиниця (+14),

спеціальна техніка – 42 одиниці (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Всі дані уточнюються.

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