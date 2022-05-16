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Війна в Україні стала пеклом для росіян, – перехоплення СБУ

Наталя Дуляба

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російські окупанти стверджують, що війна в Україні стала для них «справжнім пеклом» і «фільмом жахів», тому мріють повернутися додому. При цьому кажуть, що служити в армії рф більше не хочуть. Про це йдеться у телефонній розмові росіян, яку перехопила й опублікувала СБУ.

Окупант, який зараз воює на Луганщині, розповідає своєму товаришу, який жах йому доводиться переживати, а саму війну в Україні називає пеклом. Єдине, чого хоче вояка, – вижити, потрапити додому і звільнитися з армії рф.

«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х. Командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду. Всё. Честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…», – розповідає загарбник.

За словами росіянина, у них вже згоріли всі машини, а з особового складу залишилося пів батальйона. Тож тепер у їхній Алтайський край возитимуть багато 200-их.

«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмує загарбник.

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