В полон здалися майже сто російських танкістів, – розвідка

Від початку повномасштабного вторгнення до середини березня в полон здалися близько ста російських танкістів. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1-ї танкової армії збройних сил рф.

Документи дозволили встановити перелік підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

Так, згідно з документами, станом на 15 березня загальні втрати 1-ї російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон.

За цей же час захисники України було знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів.

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