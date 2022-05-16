Українці підірвали захоплені ворогом мости, що ведуть до Сєвєродонецька

Українські військовослужбовці успішно знищили залізничні мости, які з’єднують Сєвєродонецьк і Рубіжне. Їх захопили російські окупанти. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Завдяки цій успішній спецоперації на Луганщині українські спецпризначенці за допомогою інших підрозділів Сил оборони зуміли знищити шляхи сполучення у ворожих тилах.

Так, українці підірвали залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк, які захопили і використовували російські окупанти. Як пояснюють у Генштабі, таким чином вдасться стримати наступ противника на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, завдяки підриву мостів окупанти несуть втрати на підступах до Сєвєродонецька і відступають, але повністю не зупиняються.

Загалом росіяни продовжують свій наступ, бої на Луганщині тривають майже цілодобово. Втім вони зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

«рашистські підрозділи укомплектовані лише на 20% – на Попаснянському напрямку росіяни самі впоратися не можуть, тож об’єднуються з представниками приватних військових компаній», – написав у Facebook Сергій Гайдай.

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