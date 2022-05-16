У львівському готелі затримали підозрювану в подвійному вбивстві пару

15 травня в одному з готелів Львова затримали 40-річного чоловіка та 27-річну жінку, яких підозрюють у подвійному вбивстві на Івано-Франківщині. Напередодні правоохоронці виявили вбитими 18-річну дівчину та 54-річну жінку, на їх тілах були ножові поранення. Затриманим загрожує довічне ув’язнення. Про це йдеться у Facebook поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що 15 травня до правоохоронців звернувся меншканець Рожнятівської територіальної громади, що на Івано-Франківщині. Чоловік повідомив, що виявив 54-річну сусідку мертвою.

На місце події негайно виїхали правоохоронці. Поліцейські встановили, що на тілі жінки є ознаки насильницької смерті, у вигляді колото-різаних ран. Також поліцейські з’ясували, що напередодні до потерпілої заходили чоловік та жінка.

Згодом у місці тимчасового проживання вищезгаданих чоловіка та жінки поліцейські виявили ще одну потерпілу – 18-річну дівчину. ЇЇ тіло знайшли в одному із приміщень на подвір’ї, теж з множинними колото-різаними ранами грудної клітки. Правоохоронці встановили, що напередодні потерпіла пила з підозрюваними алкоголь.

За декілька годин зловмисників затримали в одному із львівських готелів. Ними виявились 40-річний чоловік та 27-річна жінка, які є мешканцями інших областей.

«В ході огляду в зловмисників вилучено речові докази, які підтверджують причетність затриманих до скоєння особливо тяжких злочинів. Встановлено, що затриманий чоловік раніше судимий за злочини корисливо – насильницького спрямування», – йдеться в повідомленні.

За фактами двох вбивств розпочали два кримінальних провадження за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантів слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі їм буде повідомлено про підозру, а суд обере запобіжні заходи. За скоєне затриманим загрожує покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/поліція Івано-Франківської області