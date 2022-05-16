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Суд арештував 12,4 мільярда гривень російського олігарха Фрідмана

Анастасія Диняк

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Суд наклав арешт на 12,4 мільярда гривень російського олігарха Михайла Фрідмана в «Альфа-банку». Зокрема це цінні папери кіпрських компаній, пов’язаних із бізнесменом. Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Так, російський олігарх та його партнери по бізнесу до вторгнення Росії на територію України та під час війни легалізували активи на загальну суму 1,1 мільярдів гривень. Зробили вони це через офшори та «Альфа-банк».

За даними слідчих, таким чином олігарх намагався уникнути санкцій та націоналізації активів. Зауважимо, раніше суд вже арештував майже пів мільярда гривень активів офшорних компаній.

Окрім того, кіпрська офшорна компанія використовує рахунок у цінних паперах, які можуть бути розцінені як речові докази. Тож суд наклав арешт на активи компаній на загальну суму понад 12,4 мільярда гривень.

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