Росіяни проводитимуть «фільтрацію» у кожному тимчасовому місті

Росіяни запровадили процедуру «фільтрації» місцевих мешканців у кожному тимчасово окупованому українському місті. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, наразі вимушену «фільтрацію» пройшли понад 37 тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, відповідну процедуру проходять й ті, кого депортували до Росії.

Ті громадяни України, яких визнали «особливо небезпечними» та «неблагонадійними», змушені повторювати процедуру кожні три дні. Людей допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують і катують.

«Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої нації. Ідеї «меншовартості» українського народу, другосортності, штучності української державності – складові україноненависницької ідеології, яку роками зрощувала російська пропаганда і якою сьогодні політичне і військове керівництво РФ виправдовує знищення українців», – наголосила Денісова.