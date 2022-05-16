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Росіяни проводитимуть «фільтрацію» у кожному тимчасовому місті

Анастасія Диняк

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Росіяни запровадили процедуру «фільтрації» місцевих мешканців у кожному тимчасово окупованому українському місті. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, наразі вимушену «фільтрацію» пройшли понад 37 тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, відповідну процедуру проходять й ті, кого депортували до Росії.

Ті громадяни України, яких визнали «особливо небезпечними» та «неблагонадійними», змушені повторювати процедуру кожні три дні. Людей допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують і катують.

«Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої  нації. Ідеї «меншовартості» українського народу, другосортності, штучності української державності – складові україноненависницької ідеології, яку роками зрощувала російська пропаганда і якою сьогодні політичне і військове керівництво РФ виправдовує знищення українців», – наголосила Денісова.

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