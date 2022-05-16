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Рівнянин відсидить 13 років у тюрмі за державну зраду

Наталя Дуляба

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У Рівному місцевого мешканця засудили до 13 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами і «злив» їм важливої оборонної інформації. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Доведено, що чоловік, маючи проросійські погляди та діючи з ідеологічних мотивів із жовтня 2021 року збирав інформацію про стратегічні об’єкти Рівненської області. Це він робив на виконання завдання представника правоохоронного органу рф.

Отримані дані рівнянин передавав державі-агресору через месенджери. Йдеться про встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об’єктів військової частини Збройних Сил України, яка дислокується на Дубенщині.

«Також засуджений відстежував та передавав інформацію щодо руху військової техніки ЗСУ із Рівного в напрямку Києва, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань, які у складі ЗСУ беруть участь у захисті та обороні територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

У суді свою вину рівнянин визнав. Відтак його засудили до 13 років тюрми за державну зраду (ч.1 ст.111 ККУ).

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