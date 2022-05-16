Окупанти досі не хочуть визнати, що перебувають у глухому куті, – Зеленський

Російські окупанти ніяк не хочуть визнати, що війна проти України загнала їх у глухий кут. Втім ЗСУ та український народ неодмінно змусить їх визнати реальність й виженуть із захоплених територій. Про це у своєму зверненні 15 травня заявив президент Володимир Зеленський.

«Готуємося до нових спроб росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що перебувають у глухому куті, що їхня так звана «спецоперація» вже збанкрутувала. Але обов’язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. Що б вони не «креативили» в Херсоні та Мелітополі, як би не зображали свою нібито «владу» в окупованих районах Приазов’я й Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя», – сказав він.

За словами президента, вся та жорстокість, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло із собою назад у росію.

«Заберуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться вся гарячкова активність російських військових, яку бачимо зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час», – додав Володимир Зеленський.

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