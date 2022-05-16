Очільник лікарні на Львівщині зробив бізнес на довідках для ухилянтів

На Львівщині спіймали головного лікаря одного з медичних закладів, який видавав чоловікам фіктивні довідки задля ухилення від мобілізації. Про це йдеться на сторінці обласного управління СБУ у Facebook.

Встановлено, що керівник однієї з комунальних лікарень Львівської області за хабарі оформляв документи, які надають підставу для звільнення від військової служби під час воєнного стану.

«Користуючись своїм службовим становищем, медик організував «прибутковий бізнес». Зловмисник виготовляв довідки, які засвідчували, що чоловіки не можуть підлягати призову у воєнний час у зв’язку з непридатністю до військової служби», – розповідають у спецслужбі.

Як водночас додають у прокуратурі Львівщини, за таку медичну довідку лікар вимагав 1000 доларів. При цьому такий документ також дозволяє чоловікам призовного віку перетинати кордон.

Спіймали головного лікаря якраз на «гарячому», коли той отримував черговий хабар.

Про очільника якої саме комунальної лікарні на Львівщині йдеться, Львівському порталу ще не відомо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Фігуранту справи суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також відомо, що медика вже звільнили з посади головного лікаря.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють можливу причетність до такої схеми інших осіб.

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