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Обстріли Донеччини: за добу загинули 6 цивільних, 12 поранили

Ольга Денисяка

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У неділю, 15 травня, росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами «повітря-земля» та реактивними системами «Град» і «Смерч». За добу загинули шестеро людей, ще дванадцять отримали поранення. Про це йдеться в Телеграмі поліції Донеччини.

За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

За даними оліції, росіяни зруйнували обстрілами 36 цивільних об’єктів: житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, до поліції надійшла інформація про шістьох загиблих мирних жителів та ще лванадцять поранених. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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