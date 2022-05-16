На вулиці Львова знову виїхав велопатруль

У неділю, 15 травня, на вулиці Львова знову повернулись патрульні поліцейські на велосипедах. Цього року вони патрулюватимуть центр міста та прилеглі парки. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Цього року 14 поліцейських на велосипедах забезпечуватимуть порядок в центральній частині міста та прилеглих до неї парках. Зокрема, в парках ім. Івана Франка, Високий Замок, Знесіння, сквер На Валах, в парку ім. Богдана Хмельницького та в Стрийському парку.

«З власного спостереження, останнім часом роботи стало наче більше, велика кількість відпочиваючих, між якими дуже часто проявляються ті самі порушення правил громадської безпеки, розпиття алкогольних напоїв та інші. А це основний напрямок роботи велопатруля. Поки наші славні Збройні Сили Україн героїчно тримають оборону ми, патрульні, завжди слідкуватимемо за безпекою всіх громадян, проводитимемо оперативне реагування на правопорушення», – йдеться в повідомлені.

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