ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Львова знову виїхав велопатруль

Ольга Денисяка

|

У неділю, 15 травня, на вулиці Львова знову повернулись патрульні поліцейські на велосипедах. Цього року вони патрулюватимуть центр міста та прилеглі парки. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Цього року 14 поліцейських на велосипедах забезпечуватимуть порядок в центральній частині міста та прилеглих до неї парках. Зокрема, в парках ім. Івана Франка, Високий Замок, Знесіння, сквер На Валах, в парку ім. Богдана Хмельницького та в Стрийському парку.

«З власного спостереження, останнім часом роботи стало наче більше, велика кількість відпочиваючих, між якими дуже часто проявляються ті самі порушення правил громадської безпеки, розпиття алкогольних напоїв та інші. А це основний напрямок роботи велопатруля. Поки наші славні Збройні Сили Україн  героїчно тримають оборону ми, патрульні, завжди слідкуватимемо за безпекою всіх громадян, проводитимемо оперативне реагування на правопорушення», – йдеться в повідомлені.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів