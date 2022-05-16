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На Херсонщині окупанти обмінюють протерміновану «гуманітарку» на особисті дані

Анастасія Диняк

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На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни роздають людям протерміновані ліки та їжу в обмін на їхні особисті дані. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, російські окупанти не пропускають на території області волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі. Наразі там залишається близько 500 тисяч українців, які не можуть вільно пересуватися Херсонщиною та виїхати на підконтрольну Україні територію.

За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, в області значна потреба в медикаментах. У  Херсоні запасів вистачить на два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків від серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Раніше окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек, награбоване вивезли до Росії та тимчасово окупованого Криму.

«Як  гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких  сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді», – йдеться у повідомленні.

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