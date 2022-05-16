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На Харківщині окупанти обстріляли склад із аміачною селітрою

Наталя Дуляба

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В понеділок, 16 травня, російські окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою у Харківській області. Великий стовп диму було видно навіть на Донеччині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами посадовця, попередньо відомо, що внаслідок потрапляння російського снаряду у склади вибухнула аміачна селітра. Але загрози для населення немає.

«Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає. Аміачна селітра не належить до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють», – написав Павло Кириленко.

Він запевнив, що «ситуація під контролем». Зараз фахівці встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю.

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