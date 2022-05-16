Командир бригади артилерії рф зізнався в умисному знищенні багатоповерхівок у Харкові

Полонений командир однієї з артилерійських бригад рф зізнався, що багатоповерхівки у Харкові були головною мішенню російської реактивної артилерії. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Українська спецслужба оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, якого ЗСУ захопили під час звільнення селища Циркуни в передмісті Харкова.

Так, командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф розповів, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські багатоповерхівки – ворог спеціально стріляв по цивільних об’єктах.

Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно росіяни обстрілювали із РСЗВ «Град» і «Ураган», має одну з найбільш щільних забудов. Дотепер майже кожна з 16-поверхівок цього спального району зазнала руйнувань від рашистів.

Сам полонений запевняє, що не брав безпосередньої участі в обстрілі житлових кварталів Харкова, а лише слідкував за «виходами» своєї та української артилерій.

Також окупант повідомив персональні дані російських загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів рф та знищення мирного населення Харківщини.

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