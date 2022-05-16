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Британська розвідка розповіла про плани лукашенка на вступ у війну проти України

Наталя Дуляба

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко намагається балансувати між росією і Заходом, адже хоче уникнути міжнародних санкцій, відповіді Збройних Сил України та можливого невдоволення серед своїх же військ. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії за 16 травня.

«Президент білорусі лукашенко, ймовірно, балансує підтримку російського вторгнення, бажаючи уникнути прямої військової участі, адже тоді виникає ризик західних санкцій. Також він, ймовірно, хоче уникнути української помсти та можливого невдоволення серед білоруських військових», – вказано у повідомленні.

Британські військові відзначають, що дотепер білоруські збройні сили не були безпосередньо залучені до війни в Україні, проте територію білорусі використовували як плацдарм для початкового наступу росії на Київ і Чернігів, а також для здійснення авіаційних вильотів й ракетних ударів.

Тепер білорусь оголосила про про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.

«Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі», – додають у розвідці.

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