У гуманітарний штаб Львова шукають волонтерів

У Львові у гуманітарний штаб на стадіоні «Арена Львів» шукають волонтерів та водіїв. Про це пише Твоє місто.

Так, на «Арену Львів» шукають людей, які готові долучитися до роботи гуманітарного штабу. Зміна триває з 8:00 до 20:00. Робочі дні можна обирати на тиждень вперед.

«Навіть ті, хто зможуть доєднуватися раз на тиждень або двічі, будуть цінними у роботі штабу», – йдеться у повідомленні.

В обов’язки волонтерів входить реєстрація переселенців, допомога з роздачею їжі та відповідь на дзвінки гарячої лінії. Окрім цього, у штаб потрібні водії, які мають можливість самостійно заправляти авто.

Якщо ви перебуваєте в межах Львівської області телефонуйте за коротким номером 112, якщо на території інших областей – +38 032 259 60 31.

Також можна скористатися чат-ботом гарячої лінії у телеграмі.