ОСТАННІ НОВИНИ

У гуманітарний штаб Львова шукають волонтерів

Анастасія Диняк

|

У Львові у гуманітарний штаб на стадіоні «Арена Львів»  шукають волонтерів та водіїв. Про це пише Твоє місто.

Так, на «Арену Львів» шукають людей, які готові долучитися до роботи гуманітарного штабу. Зміна триває з 8:00 до 20:00. Робочі дні можна обирати на тиждень вперед.

«Навіть ті, хто зможуть доєднуватися раз на тиждень або двічі, будуть цінними у роботі штабу», – йдеться у повідомленні.

В обов’язки волонтерів входить реєстрація переселенців, допомога з роздачею їжі та відповідь на дзвінки гарячої лінії. Окрім цього, у штаб потрібні водії, які мають можливість самостійно заправляти авто.

Якщо ви перебуваєте в межах Львівської області телефонуйте за коротким номером 112, якщо на території інших областей – +38 032 259 60 31.

Також можна скористатися чат-ботом гарячої лінії у телеграмі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів