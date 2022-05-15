Росіяни вкрали та «злили» в мережу дані ЛМР

Унаслідок кібератаки на сайт міської ради росіянам вдалося викрасти частину робочих файлів міста. Про це повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

У п’ятницю, 13 травня, ворог здійсним чергову кібератаку. Зараз мерія працює з СБУ та Кіберполіцією над усуненням наслідків.

«Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів. Росія окрім ракет використовує і ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних», – йдеться у повідомленні.

Також Москаленко додав, що вкрадені робочі файли Львова наразі поширюють у російських Telegram-каналах.